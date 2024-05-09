Лукашенко заявил о неминуемом апокалипсисе в случае третьей мировой войны Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны из-за угрозы апокалипсиса

Фото: Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

Александр Лукашенко

Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции «Беларусь помнит» в Минске. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой конфликт неизбежно приведет к ядерному апокалипсису.

Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться, — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.

Российский лидер отметил, что маневры проводятся регулярно. В этот раз они пройдут в три этапа, на втором к совместным действиям подключатся белорусские коллеги, пояснил президент. Он добавил, что об участии в учениях также просил Лукашенко.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что курс США и стран Запада на эскалацию вынуждает Москву усиливать меры ядерного сдерживания. Он отметил, что одним из элементов этого процесса являются учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.