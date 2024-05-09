В России пригрозили США усилить меры ядерного сдерживания Рябков: США и страны Запада вынуждают РФ усиливать меры ядерного сдерживания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РС-24 «Ярс»

Россия предупреждает США и страны Запада, что их курс на эскалацию вынуждает Москву усиливать меры ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине, передает РИА Новости.

Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания, — заявил Рябков.

Дипломат отметил, что Москва не вносила изменений в свою ядерную доктрину, однако обстановка в мире меняется. В связи с этим соотношение базовых документов в этой области с потребностями безопасности является предметом анализа, подчеркнул он.

Рябков рассказал, что одним из элементов усиления ядерного сдерживания являются учения по отработке навыков применения нестратегического оружия соответствующего типа.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что ядерные учения в России необходимы для демонстрации силы и охлаждения пыла Вашингтона. Эксперт подчеркнул, что только таким способом можно воздействовать на США и западные страны, которые придерживаются принципа достижения «мира посредством силы».