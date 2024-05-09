Путин анонсировал ядерные учения с Белоруссией Путин: Белоруссия присоединится ко второму этапу ядерных учений России

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Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.

Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам <...> принять участие в одном из этапов этого учения, — заявил Путин.

Он отметил, что маневры проводятся регулярно. В этот раз они пройдут в три этапа, на втором — к совместным действиям подключатся белорусские коллеги, пояснил президент. Российский лидер добавил, что об участии в учениях также просил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что курс США и стран Запада на эскалацию вынуждает Москву усиливать меры ядерного сдерживания. Он отметил, что одним из элементов этого процесса являются учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.

До этого политолог-американист Константин Блохин заявил, что ядерные учения в России необходимы для демонстрации силы и охлаждения пыла Вашингтона. По его словам, только таким способом можно воздействовать на США и западные страны.