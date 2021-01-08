Лукашенко заявил о готовности Минска возобновить отношения с Киевом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то что Киев отказался признать итоги президентских выборов и принять Лукашенко на посту президента страны.

Я зла не держу на [президента Украины] Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен всё время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться, — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Высказывания украинских чиновников в отношении Белоруссии и Лукашенко связаны с тяжёлой ситуацией на Украине, полагает белорусский лидер.

Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — ещё лучше, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил важность экономического сотрудничества Минска и Киева. Так, Белоруссия, по его словам, часто выступает посредником в экономических контактах между Россией и Украиной, отношения между которыми оставляют желать лучшего. При этом Лукашенко посетовал на то, что политические отношения Белоруссии и Украины по сути находятся в замороженном состоянии.

Застыли пока на этом этапе мы, не имеем контактов никаких, кроме посольств, — указал президент.

При этом Лукашенко полагает, что инициативу по налаживанию отношений между двумя странами должен взять на себя Киев. Он выразил готовность выйти на диалог с Владимиром Зеленским и ответить на возникшие у него вопросы.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Лукашенко, Запад ввёл санкции против Белоруссии, чтобы подобраться к России, которая будет следующей.

9 августа в Белоруссии прошли очередные выборы президента. На них победил Александр Лукашенко (он руководит страной с 1994 года). По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его соперница Светлана Тихановская чуть больше 10%. Сразу после выборов в стране начались акции протеста, на улицы вышли несогласные с результатом выборов. Протесты продолжаются до сих пор. Наиболее массовые — по воскресеньям. Украина стала одной из стран, поддержавшей протестующих и отказавшейся признать итоги выборов.