Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

https://static.news.ru/photo/766e0166-e6b8-11ea-b6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ветераны стали опорой государственности в период политического кризиса в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Такое мнение глава республики озвучил во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селивёрстовым, которые зачитали доклад об исполнении республиканского бюджета и местных бюджетов.

Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии — это святое, — отметил Лукашенко.

По его словам, уровень выплат пенсионерам должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это не стоило, так как ветераны оказались «самыми стойкими и надёжными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период».

Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим — значит, мы просто не власть и не государство, — подчеркнул президент.

Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко поручил министру финансов Белоруссии рассмотреть направления рефинансирования внешнего долга республики при необходимости.