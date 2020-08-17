Лукашенко заявил, что следующий президент продержится не более трёх лет

https://static.news.ru/photo/5fc2838a-e0e9-11ea-ac9a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующий белорусский лидер продержится не более двух-трёх лет.

Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ) 17 августа 2020 года.

«Уходи, уходи!» — не вопрос. Я наработался. Я ухожу — я знаю, что вы будете следующему кричать «уходи», но очень рано, буквально через два—три года, — привели слова белорусского лидера на портале «Известия».

Он добавил, что в политике теперь «другие законы» и «президент не будет гладить по плечу».

В этот же день. 17 августа 2020 года, Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), на котором рабочие устроили забастовку. Один из рабочих предложил Александру Лукашенко застрелиться. В ответ президент Белоруссии пообещал жестоко разобраться в случае какой-либо провокации.

На МЗКТ рабочие также призывали президента Белоруссии покинуть свой пост, писал NEWS.ru ранее.