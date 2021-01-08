Минск готов принять «нормандский формат»

Минск готов, если потребуется, снова принять саммит в «нормандском формате», как это уже было в 2015 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое
Ради бога! Не нравится — в Париже можно собираться, — сказал Лукашенко.
Он напомнил, что лидеры стран — участниц «нормандского формата» уже собирались во французской столице. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Минск готов их принять.
Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только, — отметил президент.
Вспоминая яркие моменты саммита в 2015 году, он рассказал, как предложил украинскому, российскому и французскому президентам, а также немецкому канцлеру белорусское сало, которое те высоко оценили. Однако от крепких алкогольных напитков они отказались.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина намерена в 2021 году провести встречу в «нормандском формате». Власти страны хотят обсудить с руководителями России, Германии и Франции ситуацию в Донбассе. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.