Минск готов принять «нормандский формат»

https://static.news.ru/photo/1f968df4-533c-11eb-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Минск готов, если потребуется, снова принять саммит в «нормандском формате», как это уже было в 2015 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое состоялось в Зелёном зале Дворца независимости, где в 2015 году и проходила знаковая встреча, он отметил, что западные страны вряд ли согласятся на проведение саммита в «недемократической Беларуси».

Ради бога! Не нравится — в Париже можно собираться, — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что лидеры стран — участниц «нормандского формата» уже собирались во французской столице. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Минск готов их принять.

Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь, я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только, — отметил президент.

Вспоминая яркие моменты саммита в 2015 году, он рассказал, как предложил украинскому, российскому и французскому президентам, а также немецкому канцлеру белорусское сало, которое те высоко оценили. Однако от крепких алкогольных напитков они отказались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина намерена в 2021 году провести встречу в «нормандском формате». Власти страны хотят обсудить с руководителями России, Германии и Франции ситуацию в Донбассе. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.