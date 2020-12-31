Украина хочет провести встречу в «нормандском формате» в 2021 году

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Украина намерена в 2021 году провести встречу в «нормандском формате». Власти страны хотят обсудить с руководителями России, Германии и Франции ситуацию в Донбассе.

В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в «​нормандском формате». Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнёров по «нормандскому формату» — Германии и Франции, — написал замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в колонке для газеты «Зеркало недели».

Он отметил, что задача такой встречи заключается в сохранении перемирия, а также в активизации работы контактной группы по Донбассу и в продолжении обмена удерживаемыми лицами. Политик также говорит о функционировании имеющихся пунктов контроля въезда-выезда и об открытии новых. Жовква напомнил о необходимости реализации обновлённого плана разминирования территории и об обеспечении доступа представителей МККК и иных международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Представитель офиса президента уверяет, что Киев продолжит работу ради усиления международного давления на Россию, утверждая, что российская сторона не выполняет обязательства. В Кремле не раз опровергали подобные заявления, в свою очередь, подчёркивая, что Украина систематически отказывается выполнять Минские соглашения по Донбассу.

Последняя на сегодняшний день встреча в «нормандском формате» прошла в 2019 году. Тогда лидеры стран пришли к договорённости о полном прекращении огня, о разведении сил и средств на трёх участках линии разграничения и об обмене удерживаемыми лицами.

Как сообщал NEWS.ru, в этой же статье говорится, что Киев намерен выстроить эффективный диалог с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена. В связи с этим прорабатывается новая дорожная карта двусторонних отношений с Вашингтоном. Жовква отметил, что республика рассчитывает на эффективное взаимодействие на всех уровнях, в том числе наивысшем.