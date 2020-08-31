Лукашенко выступил против возвращения к конституции 1994 года

https://static.news.ru/photo/dc08c736-eb6d-11ea-890f-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимы перемены, однако выступил против возвращения к конституции 1994 года, сообщает агентство «Интерфакс».

Возврат, как некоторые говорят, к конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это <...> есть перемены, но это не движение вперёд, — заявил белорусский лидер на встрече с председателем Верховного суда страны Валентином Сукало.

Он добавил, что власти страны будут настаивать на переменах, «двигающих общество вперёд».

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко поручил главе Верховного суда заняться реформой конституции страны.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства.

За время беспорядков в стране были задержаны более семи тысяч человек.