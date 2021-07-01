Лукашенко вступился за Сталина перед «бывшими союзниками»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что советский лидер Иосиф Сталин не причастен к развязыванию Второй мировой войны. Его слова приводит Telegram-канал БелТА.

Глава государства выразил уверенность, что европейские страны пытаются исказить историю Второй мировой войны. По его словам, в ряде постсоветских государств происходит волна возрождения фашизма. При этом Белоруссия будет делать всё возможное, чтобы не допустить подобного сценария.

Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединённые Штаты и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм, — заявил белорусский президент.

Лукашенко убеждён, что совместными усилиями в Белоруссии и России смогли предотвратить реабилитацию нацизма.

Ранее по центру Киева прошли сторонники дивизии СС «Галичина». Символика указанного военного подразделения в прошлом году по решению суда была признана нацистской. Так называемый Марш вышиванок был организован в честь дня создания дивизии СС. Участие в мероприятии приняли примерно 100 жителей Киева

9 мая депутаты Верховной рады Украины заявили, что Киев не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне ни с кем, в том числе и с Россией.