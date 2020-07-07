Вопреки прогнозам, что грядущие президентские выборы в Белоруссии пройдут не по сценарию власти, Лукашенко, похоже, удалось переломить ситуацию в свою пользу. Неофициальные данные опросов свидетельствуют о продолжающемся падении уровня поддержки действующего лидера, но это не говорит о том, что он готов проиграть 9 августа: у оппозиции дела ещё хуже.

За последнюю неделю рейтинг Лукашенко составил 24%, пишут белорусские источники со ссылками на инсайдерские данные. Это на 4% меньше предыдущих показателей. Другие кандидаты, считающиеся основными соперниками президента, наоборот нарастили уровень поддержки. Так, за экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало высказались 18% респондентов, за бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико — 16%, за Светлану Тихановскую, супругу популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, — 12%. Несмотря на эту тенденцию, переоценивать её значение не стоит.

В первую очередь, наблюдается очевидное распыление голосов между оппозиционными кандидатами. Тот же Бабарико до своего задержания располагал, по различным данным, даже 50-процентной поддержкой. Но сейчас, когда его дальнейшее участие в кампании под вопросом, его электорат вынужден вставать на сторону других участников президентской гонки.

И здесь возникает вторая проблема для противников Лукашенко. Цепкало, который включился в гонку ещё раньше Бабарико и обладал внушительными рейтингами, из борьбы за президентский пост попросту выбывает: как и ожидалось, белорусская ЦИК не засчитала большую часть подписей в его поддержку (83 тысячи из собранных 158 тысяч). На Светлану Тихановскую частично работает реноме её мужа, но сама она не является востребованной и авторитетной фигурой. Очевидно, поэтому власти и сочли безопасным допустить её к выборам, забраковав лишь 4,7 тысячи подписей из собранных 110 тысяч.

Примечательно, что среди тех, кому ЦИК дала «зелёный свет», — и экс-депутат Анна Канопацкая. У неё из 151 тысячи подписей не принято менее пяти тысяч, и это лишний раз подтверждает прогнозы аналитиков, которые уже давно считают её провластным кандидатом-«спойлером».

Однако сколько-нибудь значительной народной поддержкой Канопацкая похвастаться не может: по имеющимся данным, за неё готовы отдать голоса от 1% до 3% избирателей.

Виктор Бабарико Виктор Бабарико/facebook.com

В этих условиях Бабарико — как кандидат с просевшими со времени задержания рейтингами — выглядит для Лукашенко уже не проблемой, а, скорее, удобным вариантом. Участие банкира в выборах позволит главе государства, во-первых, довести до конца «игру в демократию» (под лозунгом «Оппозиции был дан шанс»), а во-вторых — пойти на шестой президентский срок без ощутимых репутационных потерь и новых западных санкций (идея о которых, видимо, уже витает в руководстве ЕС). Похоже, к этой мысли склоняются и белорусские власти. Во-первых, они приняли подписи в поддержку банкира, забраковав большую часть, но их было с запасом. Во-вторых, несмотря на задержание, не торопятся менять статус Бабарико. А не будучи осуждённым, он имеет право продолжать участие в президентской кампании.

Если для имитации демократических выборов Лукашенко пойдёт на то, чтобы всё же допустить к ним своего главного оппонента, риски для президента сохранятся: протестный электорат (включая и тех, кто был на стороне Цепкало) вполне может консолидироваться вокруг оппозиционного кандидата.