«Мы можем вести диалог»: Лукашенко о встрече с оппозиционерами в СИЗО

https://static.news.ru/photo/c46a06a8-5341-11eb-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что он отправился 10 октября на встречу с задержанными оппозиционерами в СИЗО КГБ для того, чтобы поговорить с людьми, которые хотели прийти к власти в стране, и узнать, какой они хотели видеть страну.

Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет, — рассказал президент Белоруссии в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также добавил, что не жалеет об этой встрече. При этом Лукашенко заявил, что не следит за процессом над челном президиума Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой и не знает, когда состоится суд по её делу.

Колесникова — это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать да не выехала? Понятия не имею, следствие идёт, я даже не занимаюсь этим. Я, честно, не знаю, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер встретился с бывшим претендентом на пост главы государства Виктором Бабарико и другими задержанными оппозиционерами в СИЗО КГБ Минска 10 октября. После этой встречи суд изменил некоторым её участникам меру пресечения.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила в августе 2020 года уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС) оппозиции. Член президиума КС Мария Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. 16 сентября следствие предъявило ей обвинения в публичных призывах к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя.

В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сыновья не планируют в будущем строить политическую карьеру. При этом он отметил, что с младшим сыном Николаем регулярно обсуждает политику и порой разговор происходит на повышенных тонах.