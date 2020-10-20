Лукашенко рассказал о смене тактики в отношении участников протестов

https://static.news.ru/photo/948e779a-12d0-11eb-b298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские силовики поменяли тактику борьбы с участниками протестных акций. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику... Мы в спокойном режиме найдём каждого. Современные средства позволяют это делать, — цитирует главу государства БелТА.

По словам президента, смена тактики уже даёт определённый эффект. Он также подчеркнул, что каждому нарушителю порядка предстоит ответить за свои деяния.

Лукашенко добавил, что несанкционированные акции протеста повлияли на мнение белорусов.

Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто может прийти к власти и что будет со страной, — пояснил он.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала силовиков «перейти на сторону народа» и не исполнять «преступные приказы» властей. В обмен она пообещала освободить их от люстрации.