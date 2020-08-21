Лукашенко рассказал о местоположении зачинщиков беспорядков в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0067fce6-e470-11ea-8684-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зачинщики беспорядков в стране сейчас находятся под Варшавой и Вильнюсом. Об этом он сказал выступая в Гродно на митинге своих сторонников.

По его словам, сейчас власти вынуждены держать военнослужащих на городских улицах. Солдатам приходится заниматься обеспечением порядка вместо охраны границ, передаёт ТАСС.

Белорусский лидер отметил, что на сегодняшний день есть много желающих отобрать часть территорий у Белоруссии, особенно её западную часть. Зачинщики уличных беспорядков получают поддержку из других стран и сами находятся за рубежом.

Зачинщики — не гродненцы, не белорусы. Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Беларуси, — заявил глава государства.

При этом Лукашенко выразил благодарность странам, поддержавшим белорусские власти перед лицом внешней угрозы. Однако, как заявил президент, Минск справится с кризисом самостоятельно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников на площади Ленина в городе Гродно.