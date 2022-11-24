Лукашенко рассказал, кто указал расстрелять военнопленных ВС РФ Лукашенко заявил, что расстрел военнопленных ВС РФ со стороны ВСУ совершили по указке США

Фото: kremlin

Александр Лукашенко

Украинские солдаты расстреляли военнопленных ВС РФ по указке США ради эскалации конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики усомнился в необходимости казни российских военнослужащих. По мнению Лукашенко, бойцы ВСУ пошли на преступление ради того, чтобы «возбудить русского человека». Фрагмент речи Лукашенко опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали! Они делают все для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельные умные люди так не поступают, — высказался Лукашенко.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.