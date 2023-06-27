Лукашенко рассказал, как ему удалось связаться с Пригожиным Лукашенко сообщил, что искал связь с Пригожиным через ФСБ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что узнавал телефон бизнесмена Евгения Пригожина через Федеральную службу безопасности. К этому источнику его перенаправил российский лидер Владимир Путин во время личного разговора, передает БелТА.

Надо было еще эти телефоны найти... Говорю: «Как с ним связаться? Дай телефон». Он говорит: «Скорее всего, у ФСБ есть телефон». Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом, — рассказывает Лукашенко.

По словам белорусского президента, разговор с Путиным занял у него примерно полчаса. Со слов Лукашенко, Путин говорил, что Пригожин не отвечает на звонки, а потому сомневался в эффективности переговоров.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.