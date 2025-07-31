Лукашенко раскрыл, что поможет Белоруссии улучшить отношения с США Лукашенко: при Трампе появились возможности улучшить отношения Белоруссии и США

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США создает возможность для нормализации отношений страны с Белоруссией, заявил лидер республики Александр Лукашенко на встрече с белорусскими дипломатами. Он подчеркнул, что Минск должен использовать эту возможность, но без ущерба для национальных интересов, передает агентство БелТА.

Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при [экс-президенте США Джо] Байдене. Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что стороны могут начать «разбор каких-то завалов, которые нагородили американцы», и мешающие работе Минска на мировых рынках. При этом он добавил, что Белоруссия должна твердо стоять на защите национальных интересов, не соглашаясь на уступки в ущерб себе.

Ранее Лукашенко заявил, что в нынешнее мирное время необходима мобилизация. Глава государства указал на трудный период, отметив, что 2025 и 2026 года будут сложные, а давление и требования будут только повышаться.

Кроме того, белорусский президент в ходе встречи с дипломатическими представителями страны назвал Россию самым близким партнером республики. Глава государства подчеркнул, что этот факт следует учитывать даже в условиях формирования многополярной системы международных отношений.