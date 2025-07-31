Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 13:11

Лукашенко раскрыл, что поможет Белоруссии улучшить отношения с США

Лукашенко: при Трампе появились возможности улучшить отношения Белоруссии и США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США создает возможность для нормализации отношений страны с Белоруссией, заявил лидер республики Александр Лукашенко на встрече с белорусскими дипломатами. Он подчеркнул, что Минск должен использовать эту возможность, но без ущерба для национальных интересов, передает агентство БелТА.

Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при [экс-президенте США Джо] Байдене. Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что стороны могут начать «разбор каких-то завалов, которые нагородили американцы», и мешающие работе Минска на мировых рынках. При этом он добавил, что Белоруссия должна твердо стоять на защите национальных интересов, не соглашаясь на уступки в ущерб себе.

Ранее Лукашенко заявил, что в нынешнее мирное время необходима мобилизация. Глава государства указал на трудный период, отметив, что 2025 и 2026 года будут сложные, а давление и требования будут только повышаться.

Кроме того, белорусский президент в ходе встречи с дипломатическими представителями страны назвал Россию самым близким партнером республики. Глава государства подчеркнул, что этот факт следует учитывать даже в условиях формирования многополярной системы международных отношений.

Александр Лукашенко
Белоруссия
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данным о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость
Не только соленые! Удивительные рецепты из помидоров на зиму
Лукашенко назвал главного гаранта безопасности для Белоруссии
Российские войска обнаружили, куда отвели уцелевшие в Часовом Яре части ВСУ
Якубович стал «главным дедушкой страны» и лидером по упоминаемости в СМИ
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.