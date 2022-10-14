Лукашенко: Путин никогда не ставил цель применить ядерное оружие на Украине

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в разговоре с NBC. По его словам, сейчас у Москвы нет необходимости в использовании ядерных боеголовок.

Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие на Украине. Такой необходимости нет, — заявил Лукашенко.

Он также высказался о предназначении любого оружия, которое, по его словам, в конечном итоге «создается для использования». Однако Россия, отметил Лукашенко, «четко обозначила позицию» в вопросе применения ядерных боеголовок.

Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию РФ, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия, — заключил Лукашенко.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона. По его словам, в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что Армагеддона удастся избежать.