Лукашенко призвал желающих взять власть в стране «соизмерять свои силы»

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя желание некоторых граждан на улицах Минска взять «бразды правления» республикой в свои руки, заявил, что амбиции — это неплохо, однако необходимо «соизмерять свои силы».

Хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят [в стране]. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк, — цитирует выступление лидера во время рассмотрения кадровых вопросов в Минске портал БелТА.

Политик отметил, что выбору новых кадров в Белоруссии подходят очень внимательно подходят. Накануне Лукашенко назначил новых ректоров в трёх крупных вузах республики. Перестановки в руководстве затронули Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ), Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ).

Студенты этих высших учебных заведений были замечены как активные участники несанкционированных протестных акций, в большинстве случаев сопровождавшихся массовыми задержаниями.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом «перейти на сторону народа» и не исполнять «преступные приказы» властей. В обмен она пообещала освободить их от люстрации.

Она также добавила, что «новой Беларуси» будет нужна система силовых ведомств. Тихановская предложила их сотрудникам связать с оппозицией и сделать «публичное обращение с поддержкой своего народа».