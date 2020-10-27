Лукашенко призвал родителей убрать детей с улиц

https://static.news.ru/photo/fb7a7ade-1849-11eb-9348-fa163e074e61_660.jpgФото: Виктор Толочко/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал родителям школьников и студентов запретить своим детям участвовать в протестных акциях, чтобы уберечь их от беды.
Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона, — цитирует БелТА белорусского лидера, выступающего на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
Как писал NEWS.ru, КГБ Белоруссии обвинил протестующих в «терроризме». Начальник отдела следственного управления спецслужбы Константин Бычек заявил, что действия вышедших на улицы спланированы и реализованы преступными группами, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране.
Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала начать 26 октября забастовки по всей стране. В настоящий момент политик находится в Литве.
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