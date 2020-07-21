Лукашенко призвал белорусов пройтись босиком по утренней росе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих сограждан изменить образ жизни, вернуться к природе и пройтись босиком по утренней росе.

Об этом он сказал в Гомеле во время встречи с представителями области. По его словам, подобная смена образа жизни значительно улучшает состояние здоровья, передаёт агентство БелТа.

Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живёте на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это всё надо. Это лекарство, — сказал президент.

Он также призвал «сохранить в деревне приусадебный участок», так как его отсутствие в итоге приведёт к обнищанию страны.

Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим, – заявил Лукашенко.

По его словам, сейчас многие вновь устремились на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса в мире отнюдь не улеглась. Он предупредил, что по возвращении на родину эти граждане будут помещены на карантин за свой счёт, передаёт РИА Новости.

Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь, — призвал белорусский лидер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с руководством Национального банка и заявил, что ждёт решительных шагов по поддержки реального сектора экономики страны.