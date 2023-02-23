Лукашенко пригрозил игнорирующим Китай странам

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко дал интервью китайским СМИ

Равнодушное отношение к позиции Китая относительно российско-украинского конфликта приведет к негативным последствиям, предостерег президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе беседы с китайскими журналистами он отметил, что готовящееся послание председателя КНР Си Цзиньпина обязательно должно быть услышано адресатами, передает БелТА.

Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Китай смог добиться статуса глобальной державы и в настоящее время «ни одна проблема в мире» не может решаться без участия Пекина. По мнению главы государства, обращение Си Цзиньпина — необычный для китайской политики шаг, потому что «китайцы всегда аккуратные, осторожные».

Ранее Лукашенко сообщил, что лидер Китая 23 или 24 февраля выступит с речью о конфликте на Украине. Он добавил, что КНР «никогда не лезет, куда не надо» и этот шаг крайне необычен для них.

Ранее в МИД Китая заявили, что США являются главным инициатором конфликта на Украине, Вашингтон должен прекратить поставлять туда оружие и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе, указали в ведомстве.