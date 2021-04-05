Лукашенко предложил оптимизировать число посольств Белоруссии в мире

https://static.news.ru/photo/380042dc-96b6-11eb-ab94-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против присутствия дипломатов республики в ряде стран. По его словам, перспективы дипприсутствия в этих государствах не просматриваются.

Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу? — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что система органов дипломатической службы не должна превращаться в закостенелую структуру, «в которой работают теоретики, оторванные от жизни».

Он также отметил, что в крайнем случае интересующие вопросы можно обсуждать на площадках международных организаций. По словам Лукашенко, это позволяет «говорить со всем миром» и не держать политических советников в странах, отказавшихся по каким-либо причинам от контактов с Минском.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии друзей в мире. Такую мысль он высказал, комментируя результаты социологического опроса властей, по результатам которого белорусы хотят сохранить стабильность и независимость страны.