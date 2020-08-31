Лукашенко предложил кардинально изменить общественную систему в стране

https://static.news.ru/photo/058b967a-eb7c-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Существующая в Белоруссия общественная система носит отчасти авторитарный характер, поэтому следует выстроить новую, не завязанную на личности президента. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

Об этом он сказал по итогам встречи с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало, которого президент попросил принять участие в разработке нового варианта конституции. По словам Лукашенко, несмотря на то что в стране установлена «несколько авторитарная система устройства общественной жизни», глава государства «оберегает и охраняет» суды, передаёт агентство БелТА.

Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личность, в том числе Лукашенко, — заявил президент.

В связи с этим он выразил уверенность в том, что в новой конституции система судебного устройства будет достойна отражена исходя из опыта работы за последние десятилетия.

Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение, — подытожил Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия готова поделиться с Белоруссией опытом по внесению поправок в Конституцию, если Минск обратится к Москве с соответствующей просьбой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.