Лукашенко пожалел, что позволил белорусам голосовать на выборах Лукашенко пожалел, что не позволил избирать президента Всебелорусскому народному собранию

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

При утверждении обновленной конституции в Белоруссии нужно было добавить пункт об избрании президента на Всебелорусском народном собрании, заявил Александр Лукашенко. По его словам, прямые выборы раскачивают ситуацию в стране, а Белоруссия не может позволить себе такое состояние, передает БелТА.

Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании, — считает Лукашенко.

В качестве примера он привел опыт избрания президента в Китае — там руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей. Лукашенко убежден, что народные представители в Китае являются профессионалами своего дела, равно как и в Белоруссии, а потому легитимность их выбора не должна вызывать никаких сомнений.

И вот весь срез общества профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость, — высказался президент Белоруссии.

Ранее стало известно, что Лукашенко намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Осенью у главы республики начинаются международные поездки. Подробностей предстоящей встречи президент не раскрыл, заявил лишь, что «есть что с глазу на глаз обсудить».

В последний раз Путин и Лукашенко лично встречались 25 июня в Санкт-Петербурге. У лидеров состоялись деловые переговоры, а также неформальный отдых за городом.