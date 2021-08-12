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Лукашенко попросил чиновника «не ругаться матом»

20:43, 12 августа 2021
Лукашенко попросил чиновника «не ругаться матом» Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи, посвящённой производству вакцин от коронавирусной инфекции, в шутку попросил чиновника не ругаться матом. Так глава государства отреагировал на большое количество научных терминов в его речи. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

На кадрах видно, как доктор медицинских наук и руководитель администрации президента Белоруссии Александр Косинец рассказывает о производстве вакцин в республике. В речи он использовал большое количество научных терминов.

Ладно, не ругайся, — сказал Лукашенко, обращаясь к Косинцу.

Позже президент снова вспомнил о разговоре с учёным.

Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить, — с иронией отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал предположительные размеры прибыли от создания национальной вакцины от коронавирусной инфекции. По его мнению, будущие показатели смогут достигнуть отметки в сотни миллионов долларов.

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