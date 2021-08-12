Лукашенко попросил чиновника «не ругаться матом»

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Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою причастность к попытке совершить государственный переворот в Белоруссии. Он объяснил своё участие в протестах фразой о том, что «верил в какие-то идеалы». Об этом Протасевич рассказал в интервью RT.

Он подчеркнул, что искренне верил в то, что делал. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной...