Лукашенко попросил чиновника «не ругаться матом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи, посвящённой производству вакцин от коронавирусной инфекции, в шутку попросил чиновника не ругаться матом. Так глава государства отреагировал на большое количество научных терминов в его речи. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
На кадрах видно, как доктор медицинских наук и руководитель администрации президента Белоруссии Александр Косинец рассказывает о производстве вакцин в республике. В речи он использовал большое количество научных терминов.
Ладно, не ругайся, — сказал Лукашенко, обращаясь к Косинцу.
Позже президент снова вспомнил о разговоре с учёным.
Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить, — с иронией отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал предположительные размеры прибыли от создания национальной вакцины от коронавирусной инфекции. По его мнению, будущие показатели смогут достигнуть отметки в сотни миллионов долларов.