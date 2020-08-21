Лукашенко помог Тихановской с выездом за границу

https://static.news.ru/photo/4a2b2d5a-e3a6-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что бывшая кандидат на высший пост республики Светлана Тихановская обратилась к нему за помощью, чтобы выехать в Литву.

По словам главы республики, его конкурентке удалось пересечь границу не без его участия и «по её просьбе».

Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головёшках. Её опутали, окутали Министерство иностранных дел Литвы, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот ещё один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы, — цитирует Лукашенко БелТА.

Митинги в Белоруссии начались после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила кандидат Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Тихановская после этого призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. 19 августа оппозиция обратилась к белорусскому руководству с просьбой немедленно начать переговоры. В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов».

В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список. В Белоруссии между тем продолжаются забастовки на крупных предприятиях, а генпрокурор республики Александр Конюк сообщил об открытии уголовного дела о попытке захвата власти после создания координационного совета (КС) оппозиции.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил о полном взаимопонимании с президентом РФ Владимиром Путиным по Белоруссии.