Лукашенко ответит на главный вопрос 31 марта президент Белоруссии обратится к нации и стране со своим ежегодным посланием

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия ожидает обращения Александра Лукашенко к народу. В прошлом году, как свидетельствует официальный протокол, он говорил, обращаясь к собравшимся во Дворце Независимости, три часа сорок минут. И есть все основания предположить, что его очередное послание будет не менее продолжительным. Тем более что прежнее выступление состоялось в январе 2022 года, то есть до начала российской спецоперации на Украине, в совершенно иной политической и геостратегической ситуации для Белоруссии.

Естественно, что Лукашенко коснется завтра всего спектра острых проблем. Отчитается о преодолении западных санкций. Тем более что самые жесткие рестрикции против Белоруссии были ведены раньше тех, что Запад применил против России за последний год. Белорусский лидер расскажет и о своей приносящей весомые плоды небывалой международной активности, выразившейся в его визитах в Китай, Иран, ОАЕ и даже Зимбабве. Не обойдет он своим вниманием развитие все более тесных отношений с Россией и совместные с соседями усилия по формированию нового многополярного мира, идеи которого (явно не без серьезного влияния самого Александра Григорьевича) разделяет все больше стран.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Но очевидно, что и его страна, да и окружающие Белоруссию государства будут ждать от Лукашенко прежде всего ответов на самые актуальные вопросы — чисто военно-политического плана. И материала для этой части послания накопилось явно немало. В прошлом октябре в стране была развернута российско-белорусская военная группировка. А уже в декабре, в ходе визита в Минск Владимира Путина, президент Белоруссии объявил о получении и постановке на боевое дежурство комплекса ПВО С-400 «Триумф» и оперативно-тактических ракет «Искандер». Тогда же Лукашенко не стал скрывать своего желания получить от России в подарок или даже купить комплексы «Искандер-М» с радиусом действия до 500 км.

Однако буквально за несколько дней до послания стало известно о главной геополитической сенсации: Россия планирует разместить у соседей тактическое ядерное оружие (ТЯО). И уже к 1 июня Белоруссия должна подготовить места для его дислокации. От такого поворота даже обычно самоуверенные говорящие головы Евросоюза растерялись. В частности, официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что, мол, в Брюсселе еще не слышали официального подтверждения размещения ТЯО от самого белорусского руководства. Понятно, что это такой прием психологического давления на Минск с намеком на введение новых санкций. Нет сомнений в том, что Лукашенко расставит все точки над «i» и в этом взволновавшем Европу вопросе.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Однако надо признать, что и в самом белорусском обществе фиксируется рост напряженности. Это связано с некоторыми тревожными ожиданиями от послания. В частности, как недавно в России перед выступлением Путина с посланием Федеральному собранию, в Белоруссии вбрасываются фейки о том, что Батька объявит о «вступлении страны в войну» и о всеобщей мобилизации. Собственно, ничего нового профессионалы психологической войны предложить не могут. Хотя надо признать, что даже такие алармистские ожидания только повышают градус внимания к выступлению президента.

К слову, символично, что послание Лукашенко открывает большую российско-белорусскую политическую неделю. Александр Григорьевич собирается лететь в Москву, где после переговоров с Владимиром Путиным они совместно возглавят заседание Высшего государственного совета России и Белоруссии.

Так что все умеющие слушать получат ответы на все актуальные острые вопросы.