Лукашенко объяснил, чем Россия и Белоруссия лучше НАТО Лукашенко: союз России и Белоруссии намного теснее, чем у стран НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз России и Белоруссии лучше чем у стран — членов НАТО, потому что он намного теснее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, сотрудничество с Россией было, есть и будет продолжаться долгие годы, передает БелТА.

Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО. Что вы от нас хотите, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что тесное сотрудничество России и Белоруссии является следствием ранее заключенных договоренностей. Глава республики подчеркнул, что белорусы не проявляли агрессии по отношению к Украине, а потому упрекнуть их не в чем.

Ранее Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем заявил, что государство не допустит никакого удара в спину по российским войскам. По его словам, Минск будет до конца выполнять свои союзнические обязательства.

Кроме того, Лукашенко убежден, что иностранные граждане готовят попытки государственного переворота в стране. По его словам, у большинства лидеров европейских стран родственники служили в «фашистских войсках», а потому сейчас их предкам необходим реванш.