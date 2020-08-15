Лукашенко назвал своей целью сохранение независимости страны

https://static.news.ru/photo/966e3924-df31-11ea-be9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его единственной целью является сохранение суверенитета государства.

По его словам, других задач у него в настоящий момент нет, передаёт БелТА.

У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство, — сказал он.

В связи с этим Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о взаимодействии в связи с текущей ситуацией.

По его словам, после распада Советского Союза была осуществлена попытка создать Балто-Черноморский регион, который должен был стать «санитарной зоной». В него хотели включить балтийские страны, Белоруссию и Украину. Таким образом Россия должна была быть отделена от западных стран.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ.