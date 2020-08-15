Лукашенко назвал своей целью сохранение независимости страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его единственной целью является сохранение суверенитета государства.
По его словам, других задач у него в настоящий момент нет,
У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство, — сказал он.
В связи с этим Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о взаимодействии в связи с текущей ситуацией.
По его словам, после распада Советского Союза была осуществлена попытка создать Балто-Черноморский регион, который должен был стать «санитарной зоной». В него хотели включить балтийские страны, Белоруссию и Украину. Таким образом Россия должна была быть отделена от западных стран.
Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, РФ готова оказать помощь «по обеспечению безопасности» РБ.
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