Лукашенко назвал людей, которым выгоден коронавирус

https://static.news.ru/photo/668b4878-a7eb-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/tortic84-2633672

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал гражданам о коронавирусе. По его мнению, на пандемии заработали миллиардеры, ведущие государства и корпорации.

Он отметил, что в настоящий момент нет точной информации о том, является ли COVID-19 рукотворным. Однако некоторые пытаются воспользоваться ситуацией, передаёт БелТА.

Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов, — подчеркнул он.

Политик отметил, что влияние экономических последствий вируса ощущает на себе в том числе Белоруссия. Он уверен, что страну «накрыли» четыре пандемии: медицинская, экономическая, политическая (выборы президента) и информационная.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что республика выбрала верный путь борьбы с заболеваемостью, отказавшись от ввода всеобщего карантина. Вместе с тем он призвал людей быть предельно осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности. В частности, президент посоветовал согражданам больше времени проводить на свежем воздухе.

Глава республики ранее уже заявлял публично о том, что в стране, помимо коронавируса, происходят экономическая, политическая и информационная пандемии. Первая, по его мнению, связана с общемировым кризисом, вторая — с предстоящими в Белоруссии президентскими выборами, третья — с «фейковыми вбросами» из Интернета. Кроме того, Лукашенко считает, что вокруг границ бродят и другие «пандемии», которые пока «боятся сунуть нос».