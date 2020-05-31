Лукашенко заявил об «информационной пандемии» в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b0111cd0-a3f3-11ea-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что в стране, помимо коронавируса, сейчас происходит экономическая, политическая и информационная пандемия.

О наличии в Белоруссии нескольких пандемий он заявил в ходе встречи с главой КГБ Валерием Вакульчиком.

Одна — в области здравоохранения. Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем её. Тут уже не скажешь, что мы врём. Идите в больницу, смотрите. Наложилась на это политическая пандемия в связи с выборами, экономическая пандемия (кризис во всём мире — не наша вина, беда наша). Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться, — цитирует Лукашенко БелТА.

Также он высказался и об «инфопандемии», назвав Интернет помойкой, в которую всё закидывают, в том числе и «родные братья».

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность. На встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком политик рассказал о целях, преследуемых «отдельными ветродуями».