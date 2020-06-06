Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько «пандемий»

https://static.news.ru/photo/37278b02-a7df-11ea-a360-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан с достоинством пройти сложный эпидемический период. По его словам, перед страной стоит задача победить сразу несколько «пандемий» — не только в плане вирусной угрозы, но и в социально-экономической плоскости.

Такое мнение глава республики высказал в ходе рабочей поездки в город Могилёв, передаёт Sputnik Беларусь. Там глава государства зажёг свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря и пообщался с прихожанами.

Высказался Лукашенко в том числе и на тему заболеваемости коронавирусом, отметив, что постепенно эта проблема в стране отходит ослабевает.

Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что республика выбрала верный путь борьбы с заболеваемостью, отказавшись от ввода всеобщего карантина. Вместе с тем он призвал людей быть предельно осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности. В частности, президент посоветовал согражданам больше проводить времени на свежем воздухе.

Глава республики ранее уже заявлял публично о том, что в стране, помимо коронавируса, происходят экономическая, политическая и информационная пандемия. Первая, по его мнению, связана с общемировым кризисом, вторая с предстоящими в Белоруссии президентскими выборами, третья с «фейковыми вбросами» из Интернета. Кроме того, как писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что вокруг границ бродят и другие «пандемии», которые пока «боятся сунуть нос».