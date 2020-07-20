Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

https://static.news.ru/photo/52c23a86-ca73-11ea-95b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого за последние 12 лет посла в Соединённые Штаты. Им стал заместитель министра иностранных дел страны Олег Кравченко.

Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию, — передаёт агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко назначил первого замглавы МИД Андрея Евдоченко чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Нидерландах.

Экс-министр промышленности Павел Утюпин был назначен послом в Казахстане, а бывший глава Минфина Максим Ермолович — в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии, информирует RNS.

В 2008 году США и Белоруссия взаимно отозвали своих послов.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео совершил официальный визит в Минск и провёл переговоры с Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем. По результатам переговоров стороны подтвердили готовность обменяться послами.

Ранее президент Дональд Трамп решил сделать помощницу замгоссекретаря Джули Фишер послом Соединённых Штатов в Белоруссии. Белый дом распространил информацию о выборе главы США.

Как писал NEWS.ru, сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент выразил уверенность в том, что Минск и Вашингтон вскоре обменяются послами — впервые с 2008 года.