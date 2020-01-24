https://static.news.ru/photo/e8226a70-3ebd-11ea-8fc5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки на завод по производству газетной бумаги, отчитывая руководство предприятия не сдержался и резко высказался о ситуации с поставками нефти и газа из России. Он потребовал, чтобы производители использовали белорусское сырьё, а не привозное.

Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. У нас лес девать некуда — деревообработка своя. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. А если вам нужна какая-то отдушина, вы ко мне придёте и скажете, — заявил глава Белоруссии под камеры телеканала CTV BY.

Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, и Россия с 1 января приостановила поставки.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из РФ планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять из Украины и стран Балтики.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия в январе поставит в Белоруссию около 500 тысяч тонн российской нефти, хотя изначально планировалось — 750 тысяч тонн.