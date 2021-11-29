Лукашенко: мигрантов используют для сдерживания белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. По его мнению, беженцы нужны Западу для решения своих внутренних проблем. Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.

Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах, — сказал Лукашенко.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страны — члены НАТО наращивают наступательный потенциал вооружённых сил вблизи границ республики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Ранее Лукашенко прибыл на белорусско-польскую границу. Он обратился к руководству Польши с просьбой пропустить мигрантов, находящихся на границе, в Германию. По словам Лукашенко, в этом случае миграционный кризис будет решён. Белорусский лидер назвал поляков «обезумевшими», а беженцам пообещал не политизировать их проблемы и не мешать желанию двигаться на Запад.