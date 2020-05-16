В Белоруссии завершился первый этап предвыборной кампании — подача заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты республики. Баллотироваться на пост главы государства к вечеру 15 мая решили 55 человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Однако подобная масштабная конкуренция, которая должна бы продемонстрировать демократичность выборов, — скорее лишь видимость. Части кандидатов уже в конце недели было отказано, решение ещё по двум отложено до 18 мая.

Процедуру подачи заявлений об инициативных группах белорусские власти организовали максимально дискомфортно. О дате выборов (9 августа) было объявлено 8 мая, что оставило лишь неделю для сбора подписей. Белорусская оппозиция вскоре заявила о том, что выдвигать единого кандидата не станет. Хотя это и было предсказуемо — единства среди противников Лукашенко не наблюдается, такой поворот ещё больше усилил позиции действующего лидера. Тем не менее, более 50 человек выказали желание баллотироваться и собрали достаточное количество подписей: некоторые даже свыше необходимых ста.

После этого в дело включилась Центральная избирательная комиссия (ЦИК). На заседании 15 мая нескольким кандидатам сразу же было отказано. Одним — например, Виталию Зелковскому, прославившемуся в интернете как «суровый белорус», — по причине неявки на обсуждение, другим — из-за того, что значительная часть их подписантов это одни и те же люди. По словам представителей ЦИК, члены комиссии провели беседы со многими подписавшимися, и те якобы не представляли, в чью поддержку они вообще выступили.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой интригой стало участие в выборах экс-посла Белоруссии в США Валерия Цепкало. О своём желании баллотироваться он заявил 8 мая, чем вызвал серьёзные дискуссии. Во время первых президентских выборов в 1994-го он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко, а после возвращения из Америки стал помощником президента по науке и технологиям. На его счету — создание Парка высоких технологий, своеобразного белорусского IT-кластера, который за рубежом сравнивали даже с Google. Но три года назад он был освобождён от должности помощника Лукашенко.

В этой связи многие сочли выдвижение Цепкало признаком того, что сама белорусская верхушка уже не удовлетворена действующим лидером. Однако кампания экс-посла по созданию инициативной группы вызвала и немало вопросов. Комментаторы в соцсетях, отвечавшие на призывы Цепкало о поддержке, отмечали, что обратной связи с ним фактически нет, а программа его крайне размыта. И подать заявку он смог фактически в последний момент. Некоторые же эксперты и вовсе выдвинули версию, что Цепкало — это креатура белорусской власти, цель которой — создать видимость конкурентной предвыборной борьбы. Пока судьба его заявления об инициативной группе неясна, ЦИК вынесет решение 18 мая, как и по Виктору Бабарико, 20 лет возглавлявшему «Белгазпромбанк».

Как отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов, количество потенциальных кандидатов и их состав — лишь новый шаг по обесцениванию процесс избрания президента республики.

За всю историю «президентских выборов» в Беларуси такого числа заявок на участие в избирательной кампании ещё не было. Конечно, большинство «участников» — совершенно случайные люди, для которых заявленное участие это как «сэлфи» на фоне взлетающего самолёта или редкого животного. Эпоха социальных сетей требует новых и необычных затей для саморекламы. С другой стороны, это показывает, что выборы давно превратились в спектакль. Понятно, что ЦИК зарегистрирует не больше 10 инициативных групп, чтобы сохранить иллюзию борьбы и важности для страны. Уже очевидно, что власти будут стараться провести кампанию в строго очерченных и предсказуемых границах. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

По этой причине, отмечает эксперт, не были зарегистрированы инициативные группы так называемых «уличных кандидатов»: блогера Сергея Тихоновского и Николая Статкевича. При этом, подчёркивает Усов, появление двух выходцев из системы — Цепкало и Бабарико — действительно стало неожиданным, но главным вопросом остаётся то, что и кого они представляют на этих выборах. Эти игроки не являются открыто оппозиционными, не были включены в политический процесс, они избегают критики и острых выпадов в адрес непосредственно Лукашенко. Своим врагом они объявили «систему», которую, по их мнению, необходимо изменить.

Отсутствие конкретики в их позициях заставляет говорить о том, что эти участники не самостоятельные игроки, а учитывая их определённые связи с Россией, можно предположить, что Москва может использовать Бабарико и Цепкало для психологического и политического давления на Лукашенко, — допускает аналитик.

По мнению Усова, эти люди не являются плодом внутрисистемного недовольства президентом, а если они будут представлять для него непосредственную опасность, то их просто не допустят до выборов. Что же касается оппозиции, пытавшейся выдвинуть общего кандидата, то она в очередной раз не смогла подготовиться к избирательной кампании и доказала, что какие-либо стратегические цели у неё отсутствуют, заключает эксперт.