Лукашенко допустил досрочные президентские выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что не исключено проведение досрочных президентских выборов после принятия обновленной конституции республики. При этом, отвечая на вопрос о собственном участии в выборах, он пожал плечами.

По словам Лукашенко, досрочные выборы могут состояться, если «президент так решит или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов». Белорусский лидер усомнился в вероятности, что они пройдут летом 2022 года.

Нам до президентских выборов три года примерно — четыре, — подчеркнул Лукашенко.

Отвечая на вопрос об участии в следующих президентских выборах, Лукашенко пожал плечами. По его мнению, это зависит от ситуации в стране.

Не знаю. Честно, не знаю, — сказал Лукашенко, добавив, что пока не собирается уходить из большой политики.

Ранее Лукашенко прокомментировал идею возможного объединения России и Белоруссии. По словам главы республики, у такой интеграции нет пределов. Также белорусский лидер высказался о возможности создания единой валюты. Он отметил, что пока оба государства к этому ещё не подошли. Вопрос о единой валюте не следует поднимать, к этому нужно прийти постепенно.