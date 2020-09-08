Лукашенко: белорусские протесты могут повториться в России

https://static.news.ru/photo/513f7f30-f1cd-11ea-b5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с протестами на территории страны из-за фальсификации выборов главы государства может повториться и в России.

Об этом он рассказал в ходе общения с тремя российскими журналистами. Его слова перевёл один из интервьюеров политика Антон Верницкий.

Лукашенко о белорусских протестах: не думайте, что подобное не может произойти в России, — написал работник СМИ в Telegram.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.