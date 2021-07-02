Лукашенко: Белоруссия завершила масштабную антитеррористическую операцию

Белорусские спецслужбы и силовики завершили масштабную антитеррористическую операцию. Об этом 2 июля сообщил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Политик заметил, что подробности операции будут раскрыты в ближайшее время. По его словам, после завершения указанных действий правительство предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также некоторым лицам в правительстве ФРГ.

После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже, — добавил Лукашенко.

Ещё зимой председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, при этом уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. Позже он уточнил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и не только.

Ранее Лукашенко сказал, что новые санкции Запада против Белоруссии и России являются попыткой устранить экономических конкурентов.