Лукашенко объяснил, зачем Запад ввёл санкции против Белоруссии и России

Новые санкции Запада против Белоруссии и России являются попыткой устранить экономических конкурентов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «Интерфакс-Запад».

Все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. Также Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии.

21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.

Также ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии. Ограничения касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Более того, Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи в соответствии с соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи.

Ранее послы Евросоюза одобрили продление экономических санкций в отношении России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва соразмерно ответит на любые санкции Евросоюза.