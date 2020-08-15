Лукашенко: Белоруссия не хочет быть отхожим местом

https://static.news.ru/photo/b8bcf7e6-df2b-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его основная цель в настоящий момент — сохранение стабильного и независимого государства. По его словам, РБ не должна стать «отхожим местом» для какой-либо страны.

По его словам, после распада Советского Союза была осуществлена попытка создать Балто-Черноморский регион, который должен был стать «санитарной зоной». В него хотели включить балтийские страны, Белоруссию и Украину. Таким образом Россия должна была быть отделена от западных стран, передаёт БелТА.

Но всё бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести, — сказал политик.

В связи с этим Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о взаимодействии в связи с текущей ситуацией.

У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство, — заключил он.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 15 августа люди снова вышли на площадь Независимости в центре белорусской столицы. Силовики не вмешивались в акцию, а её участники, уходя, убрали за собой мусор.