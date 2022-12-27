Стало известно меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ в Петербурге вошли каши, сырники и драники

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин с участниками традиционной неформальной встречи лидеров государств — участников СНГ

В меню рабочего завтрака лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, были три вида каш, сообщает РИА Новости. Кроме того, гости могли выбрать свежий творог с ягодами, драники с крабом и яйцом пашот, сырники со сметаной, пирожное «Три шоколада» и шербет из глинтвейна с вяленой вишней.

Из каш лидерам стран СНГ были предложены на выбор каша «Пять злаков», гречневая и рисовая каша с изюмом, следует из меню.

Неформальный саммит стран СНГ стартовал в Санкт-Петербурге 26 декабря.

В нем участвуют президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Лидеры государств подводят итоги уходящего года и обсуждают планы по дальнейшему взаимодействию. Лукашенко в ходе саммита пообещал, что 2023 год будет «самым счастливым и удачным».