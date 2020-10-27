Лавров и Макей обсудили интеграционное взаимодействие РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f36ed1b6-1865-11eb-a20e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: belarusmfa/facebook.com

Главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия. Разговор между Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем состоялся по телефону.

Министры также обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска об интеграции в рамках Союзного государства активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. 3 сентября российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. Также сообщалось, что Москва и Минск уже достигли всех договорённостей по оплате энергоносителей.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда заявил о прогрессе в переговорах о будущем Союзного государства. По его словам, оно будет основано на независимости двух стран, писал NEWS.ru.