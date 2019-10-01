Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал бессмысленным размещение российской авиабазы в Барановичах. Официальный представителя Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по этому вопросу в данный момент не ведутся. Хотя глава Белоруссии Александр Лукашенко публично вроде бы отказался от базы ещё в 2015 году, эта тема продолжает периодически всплывать в СМИ. Так, 25 сентября глава МИД России Сергей Лавров в интервью назвал отказ Белоруссии размещать российскую военную базу «неприятным эпизодом». По мнению аналитиков, заявление Макея — очередная ставка в торгах России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции.

В 2016 году Владимир Макей назвал вопрос базы под Бобруйском закрытым, но намекнул, что в будущем к нему можно вернуться. Спустя три года глава белорусского МИД всё ещё отказывается обсуждать эту возможность.

С учётом развития современных технологий в этом нет смысла, — заявил Макей в интервью РБК. — Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чём и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты.

Создание постоянной авиабазы России в Белоруссии активно обсуждалось до 2015 года. На аэродроме в Барановичах должны были быть развернуты 12 истребителей Су-27 и два Су-27УБ, а также четыре вертолёта. В 2013 году на аэродром было переброшено четыре российских самолёта Су-27СМ в дополнение к белорусскими ВВС. Но в 2015 году президент Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что в Белоруссии создадут постоянную российскую базу.

Действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведётся, — прокомментировал слова Макея пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Лукашенко неоднократно предлагал Москве вместо организации постоянной авиабазы поставить Белоруссии современные российские самолёты, чтобы союзное государство обеспечивало защиту западных рубежей России самостоятельно. Но стратегия белорусских элит по балансированию между Россией и Западом не добавляет Москве уверенности в лояльности Минска.

Вопрос базы возник в тот момент, когда российское руководство обнаружило, что Украина переориентировалась на евроинтеграцию, НАТО и США, и российско-украинская граница по сути оказалась открытой, напомнил в разговоре с News.ru доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. На помощь Белоруссии в возможном приграничном конфликте рассчитывать не приходилось: вооружённые силы страны обладали низкой боеспособностью, а с Лукашенко всегда было тяжело договариваться. Отказ от базы после двух лет переговоров позволил Минску заморозить санкции против Белоруссии и добиться признания выборов 2015 года Западом.

Белорусская сторона никакой базы размещать не собирается, это совершенно ясно. Разговоры Макея и Лукашенко о том, что есть ракетное оружие, тоже лишены оснований — это не их оружие, а российское. Сейчас между Минском и Москвой идёт тонкая игра, связана она с тем, что Россия меняет парадигму отношений с союзным государством. Белоруссия сейчас проводит самостоятельную внешнюю политику. Хорошо, это её право, но тогда возникает вопрос о российских дотациях, которые сейчас достигают $6-7 млрд в год. Андрей Суздальцев доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По мнению эксперта, углубление интеграции России и Белоруссии невыгодно Лукашенко. Вместо многомиллиардных дотаций ему придётся как минимум проводить реформы в экономике, а это может поставить под угрозу его шестой срок. Вся его последняя активность на западном направлении — интервью украинским журналистам, встреча с экс-советником президента США по нацбезопаности Джоном Болтоном, восстановление полноценной работы посольства Соединённых Штатов — призваны сохранить статус-кво.

Лукашенко пытается создать такую ситуацию, при которой, если Россия будет настаивать (по вопросу интеграции — News.ru), все иностранцы воспримут это как угрозу суверенитету, — добавил Андрей Суздальцев. — Макей своими заявлениями демонстрирует Западу, что Белоруссия вроде как под давлением, что тема с базой всё ещё живая и Минск якобы «сражается» с российским империализмом.

Ещё один больной вопрос в российско-белорусских отношениях — это цена на российскую нефть для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Налоговой манёвр, осуществляемый Россией, вскоре приведёт к тому, что российская нефть будет продаваться по мировым ценам. Российские НПЗ получат компенсацию возросшей цены на сырьё из бюджета, о дотациях белорусским предприятиям речи пока не идет. Так как продукция, произведённая из российской нефти, одна из основных статей экспорта Белоруссии, Лукашенко стремится выбить для своих НПЗ такие же льготы, прибегая в том числе к шантажу.