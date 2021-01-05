Коронавирус у президента Армении протекает в тяжёлой форме

https://static.news.ru/photo/75b7c384-5197-11eb-8c25-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

У заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа президента Армении Армена Саркисяна болезнь протекает в тяжёлой форме. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили представители пресс-службы главы государства.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа, в настоящее время он находится на самоизоляции. Об этом журналистам накануне сообщили в аппарате главы государства. 6 января в пресс-службе администрации рассказали, что жена президента Нуне Саркисян тоже заразилась COVID-19.

В пятницу появилась информация, что глава государства тяжело переносит болезнь. У Саркисяна присутствуют сопутствующие этому состоянию симптомы. В настоящий момент политик находится под присмотром врачей. Он по возможности продолжает работать в удалённом режиме.

После стабилизации ситуации и позволения врачей президент Армении вернётся в Ереван, — цитирует сообщение «Интерфакс».

В стране до 11 января действует карантин. Кроме того, в Армении введён обязательный масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия, если число участников превышает 60. Также запрещён въезд в страну через сухопутные границы гражданам других государств. Исключение составляют дипломаты, родственники ушедших из жизни и те, кто задействован в международных перевозках.

Как ранее писал NEWS.ru, армянский премьер-министр Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с пандемией.