Пашинян самоизолировался в связи с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/df2769e0-4ffe-11eb-91b1-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом во среду, 6 января, рассказала пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян.

Ранее стало известно, что президент Армении сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа, в настоящее время он находится на самоизоляции. Об этом журналистам накануне сообщили в аппарате главы государства.

На следующий день самоизолировался Пашинян. В июне прошлого года он уже переболел коронавирусом. Геворкян не уточнила, заразился ли политик повторно.

В связи с пандемией премьер-министр самоизолировался, — цитирует пресс-секретаря Пашиняна агентство «Арменпресс».

На территории страны до 11 января действует карантин. Кроме того, в Армении введён обязательный масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия, если число участников превышает 60. Также запрещён въезд в страну через сухопутные границы гражданам других государств. Исключение составляют дипломаты, родственники ушедших из жизни и те, кто задействован в международных перевозках.

Как сообщал NEWS.ru, президент Абхазии Аслан Бжания в конце декабря заболел коронавирусом. Позже COVID-19 был диагностирован у главы правительства Абхазии Александра Анкваба. Болезнь у президента протекает в лёгкой форме, премьер-министр также чувствует себя нормально, из симптоматики у него субфебрильная температура (37,1–38,0).