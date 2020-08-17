Колонна машин внутренних войск отправилась к месту митинга в центре Минска

https://static.news.ru/photo/1ea326b0-e09a-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

К зданию «Белтелерадиокомпании» в центре Минска, возле которого проходит очередной массовый протест с участием людей, требующих ухода с поста президента Белоруссии Александра Лукашенко, направилась колонна из десяти грузовиков внутренних войск. Военные уже проехали по проспекту Независимости.

Они направляются в центр города. Отмечается, что грузовики прошли мимо станции «Московская» минского метрополитена. Недалеко от станции как раз расположено здание «Белтелерадиокомпании», сообщает РИА Новости. Там, по последней информации, колонна протестующих рабочих растянулась на километр. Среди присутствующих есть сотрудники завода колесных тягачей, автомобильного, тракторного и электротехнического заводов.

8 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них в шестой раз победил действующий глава государства. Александр Лукашенко занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК страны, политик набрал 80,1%, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

С 9 августа в стране начались массовые протесты. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод планирует уйти на забастовку 18 августа.

С первых дней белорусские силовики жёстко подавляли протесты. Они использовали против мирных митингующих резиновые пули, световые гранаты, дубинки и не только. Были задержаны 6,7 тысячи человек. В общей сложности пострадали сотни участников событий (более 120 из них — сотрудники силовых ведомств). Один человек погиб. Позднее жёсткий «разгон» акций протеста со стороны силовиков прекратился.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что участники протестов специально провоцировали сотрудников силовых структур на насилие для того, чтобы раскачать ситуацию.