Колесникова рассказала, при каких условиях готова общаться с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b4da503c-326a-11eb-84f7-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/instagram.com

Диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возможен только при честных и равных условиях: на свободе, добровольно и с чётко определёнными целями. Об этом заявила одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла. Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключённых и начать расследование преступлений, совершённых против народа, — заявила она в интервью журналу Der Spiegel.

Политическая активистка негативно оценила предложенную Лукашенко конституционную реформу. Она считает, что глава государства хочет остаться у власти, а выдвинутое предложение является попыткой одурачить людей.

Колесникова рассказала, что не может защищать свои права. У неё нет возможности очно общаться с адвокатом или написать ему. Она призналась, что находится на «фальшивом карантине» уже три недели. Журналисты немецкого журнала получили ответы активистки через её сокамерницу, которая передала их своему адвокату. Это удалось сделать спустя несколько попыток.

Мария Колесникова с 9 сентября находится под арестом. Ей предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. Женщине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Активистке 38 лет, по образованию она музыкант. В 2020 году она возглавила штаб баллотировавшегося в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. После того как банкир был арестован, а другие соперники белорусского лидера Александра Лукашенко выбыли из предвыборной гонки, поддерживала Светлану Тихановскую. После прошедших выборов активистка вошла в президиум Координационного совета оппозиции. Почти все его члены сейчас арестованы либо вынужденно покинули Белоруссию.

Как писал NEWS.ru, кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, политические активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, писательница Светлана Алексиевич и представители оппозиционного движения стали обладателями премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Награду вручают за исключительный вклад в борьбу за демократию и права человека.