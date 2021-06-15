Кочарян заявил о связи с российской политической элитой

https://static.news.ru/photo/3f11758a-cdc2-11eb-910a-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/facebook.com

Бывший президент Армении Роберт Кочарян поддерживает связь с политической элитой России. Об этом сам политик заявил в разговоре с журналистами. Слова политика приводит РИА Новости.

Он отметил, что поддерживает связи с представителями российской политической элитой на личном уровне. Кочарян признался, что умеет поддерживать отношения, в частности, дружбу. По его мнению, личные отношения являются важным компонентом также и в межгосударственных отношениях. Кроме того, они помогают решать сложные вопросы.

Это вопрос доверия... Это очень важно. Важно выстраивать доверительные отношения, — подчеркнул Кочарян.

Ранее бывший президент страны сказал, что российское военное присутствие на территории Армении необходимо наращивать, так как в ближайшее время в регионе едва ли будет спокойно.

Политик ответил на вопрос об усилении российской военной базы. По его мнению, непринципиально, будет ли это вторая база или расширенная первая. Важно, чтобы присутствие РФ в регионе было акцентированным в военном плане.